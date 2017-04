\Kabar Baik untuk Ibu-Ibu, Cabai Rawit Merah Turun Rp1.987 Jadi Rp86.441\

JAKARTA - Harga rata-rata komoditas 1 April 2017 mengalami penurunan, Penurunan harga banyak terjadi pada komoditas cabai.

Mengutip Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman info pangan Jakarta, Sabtu (1/4/2017), harga cabai merah keriting Rp31.558 per kilogram (kg) atau turun Rp371 dibandingkan satu hari sebelumnya. Kemudian harga cabai rawit besar turun Rp326 menjadi Rp35.882 per kg dan harga cabai rawit merah turun Rp1.987 menjadi Rp86.441 kg.

Selain cabai, harga komoditas telur ayam juga mengalami penurunan Rp87 menjadi Rp19.621 per kg, ayam potong turun Rp973 menjadi Rp30.451 per kg. Kemudian minyak goreng Rp12.963 atau turun Rp66 dan gula pasir turun Rp61 menjadi Rp14.136 per kg.

Meski demikian, sejumlah komoditas juga ada yang mengalami kenaikan di awal bulan April ini. Misalnya beras IR 64 mengalami kenaikan Rp174 menjadi Rp11.376 per liter, bawang merah naik Rp83 menjadi Rp34.781 per kg, dan bawang putih naik Rp263 menjadi Rp39.937 per kg.