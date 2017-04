\OPEC Sinyalkan Tahan Produksi, Harga Minyak Bergelora di USD53,53 per Barel\

JAKARTA - Harga minyak mentah menguat tajam selama sepekan ini. Pasar merespons positif atas sinyal OPEC.

Harga minyak jenis Brent untuk pembelian Mei tergelincir 13 sen dolar AS menjadi USD52,83 per barel di pasar perdagangan London-based ICE Futures Europe exchange. Namun, secara mingguan, kontrak tersebut tumbuh 4%, Harga minyak WTI untuk kontrak Juni tumbuh 40 sen dolar menjadi USD53,53 per barel.

Penguatan tersebut merupakan imbas positif dari sinyal negara produsen minyak mentah yang tergabung dalam OPEC, yang akan memperpanjang masa menahan produksi yang berimbas pada suplai dan keseimbangan pembentukan harga.

"Ada semangat baru di negara produsen minyak OPEC dan non-OPEC yang akan memperpanjang pemangkasan minyak," ujar analis energi Again Capital LLC, John Kilduff, seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (1/4/2017).

Sinyal tahan produksi minyak tersebut dimotori oleh pernyataan Kementerian Perminyakan Kuwait, yang berkomitmen membahasanya di pertemuan OPEC di Wina, Austria, pada 25 Mei 2017.