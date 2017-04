\ 5 Karakter Pengusaha Sukses yang Belum Tentu Dimiliki Semua Orang\

JAKARTA - Coba anda perhatikan dengan seksama, karakter dari orang-orang sukses yang saat ini sudah bahagia dengan kesuksesanya. Contohnya para selebriti atau para pengusaha muda yang sepertinya begitu mudah mengejar impian mereka, yang menurut kita begitu sulit dan mustahil bisa dilakukan. Ternyata, orang-orang sukses sejatinya memang memiliki kebiasaan dan sifat yang berbeda dengan orang pada umumnya. Menjadi seseorang dengan karakter berbeda, memang mendatangkan hasil yang berbeda juga.

Tengoklah Dian Pelangi yang sukses dengan usahanya saat ini, di mana saat orang lain menjalani sekolah umum seperti biasa, Dian sejak dari kecil hanya belajar soal desain tanpa belajar hal yang lain. Begitu juga dengan para atlet olahraga yang sudah berlatih olahraga sejak kecil, tanpa harus sekolah seperti kebanyakan orang. Mungkin karena mereka menjalani sesuatu yang berbeda, akhirnya mereka bisa sukses dalam kehidupanya.

Berikut ini juga ada 5 karakter pengusaha sukses yang belum tentu dimiliki orang lain pada umumnya:

1. Menggabungkan Visi dan Eksesuksi

Sukses adalah kerja keras, namun setelah bekerja keras mengapa kita tidak kunjung menemui kesuksesan? Mungkin karena kita belum menggabungkan antara visi dan eksekusi. Kebanyakan orang sukses melakukan hal ini, mereka selalu menemukan benang merah dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Setelah itu, mereka juga mencari jalan keluar untuk menghadapi masalah tersebut. Jika masalah ini datang dari klienya, seorang pengusaha yang bijak akan mampu mengatasi masalah klienya dalam waktu yang singkat.

2. Mampu Menemukan Jalan Belakang

Para pengusaha sukses rupanya memiliki karakter ini juga, mereka selalu berhasil menemukan jalan belakang dari adanya jalan yang terkunci. Maksudnya, saat mereka menemukan masalah yang cukup berat dalam usahanya, mereka akan membuat rencana alternatif yang dipercaya bisa menyelamatkan usahanya tersebut. Ada banyak rencana lain yang mereka siapkan sebelum masalah besar itu terjadi dalam usahanya. Mereka handal dalam mengantisipasi setiap masalah yang ada.

3. Mampu Bekerja Lama Tanpa Mengeluh

Umumnya, orang yang memiliki kesibukan sebagai pekerja, bekerja selama 8 jam per hari akan sangat membuat mereka lelah. Namun, mereka akan mendapat waktu istirahat di saat akhir pekan. Namun, tengoklah para pengusaha, sepertinya mereka tidak pernah menjalani libur, selalu saja ada hal yang harus mereka kerjakan dan juga harus mereka pikirkan agar usahanya dapat berjalan lancar. Ini berarti jam kerja para pengusaha lebih panjang dari para pekerjanya. Karena ia harus memikirkan konsep yang matang untuk terus memajukan usahanya.

4. Bisa Menciptakan dan Menjual

Pengusaha sukses juga punya karakter yang tidak hanya hebat dalam bidang menciptakan sesuatu hal baru, namun juga menjual hasil karya ciptanya tersebut. Karakter seperti ini tentunya sulit untuk dimiliki semua orang, karena diperlukan pembelajaran yang maksimal, untuk bisa menjalankan keduanya.

5. Membuat Kerumitan Menjadi Sederhana

Dalam dunia bisnis, sebetulnya menjalankan konsep usaha, dari yang tadinya sebuah wacana dan konsep, lalu diciptakan menjadi nyata, itu merupakan proses yang amat rumit dan tidak mudah. Namun, seorang pengusaha yang sukses nyatanya mampu menjadikan kerumitan tersebut menjadi sesuatu yang sederhana. Mereka selalu berhasil menemukan solusi dari kerumitan yang ada.

Berpikir Out Of The Box

Seorang pengusaha yang sukses selalu berfikir out of the box. Saat orang lain mengatakan A, dia malah mengatakan B, begitu juga dalam setiap tindakanya. Untuk bisa seperti itu, kita tentu harus belajar dengan penuh semangat. Mengasah kreativitas dan juga memperluas networking adalah salah satu cara untuk bisa meraih sukses dengan lebih mudah. Menjadi pribadi yang berbeda tidak selalu aneh, namun malah menguntungkan.