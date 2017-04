\ Tax Amnesty Ditutup, Kewajiban Bayar Pajak Jangan Kendur \

JAKARTA – Program tax amnesty telah ditutup pada 31 Maret lalu. Akan tetapi, dengan berakhirnya tax amnesty bukan berarti kewajiban membayar pajak menjadi kendur.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memperluas basis perpajakan usai tax amnesty. Sesuai dengan Undang–Undang, tax amnesty ini ditujukan untuk perluasan basis pajak, sehingga ke depannya DJP dapat memanfaatkan data wajib pajak yang baru untuk memperluas basis pajak.

“Next nya kan ada wajib pajak baru yang baru membuat NPWP, sehingga mereka bisa menjadi perluasan basis pajak,” ujarnya saat dihubungi Okezone.

Saat ini, DJP mencatat ada 48.000 wajib pajak baru yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, untuk memperluas basis perpajakan, DJP juga harus mengejar harta deklarasi.

Total deklarasi berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp 4.855 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Dana repatriasi mencapai Rp 147 triliun.

“Jadi itu baru aset yang dideklarasikan. Sekarang mereka harus dikejar untuk memperluas basis pajak,” tambahnya.

Hingga 31 Maret 2017, uang tebusan terkumpul dari tiga periode penyelenggaraan tax amnesty baru mencapai 81,8% atau sebesar Rp135 triliun. Berdasarkan realisasi Surat Setoran Pajak (SSP), angka itu masih lebih rendah Rp30 triliun atau sekira 18,18% dari target Rp165 triliun.

Adapun total uang tebusan yang masuk berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebesar Rp112,9 triliun dari total 921,744 peserta. Angka tersebut, bersumber dari peserta orang pribadi sebanyak 703.024 peserta dengan uang tebusan Rp98 triliun dan 218.720 peserta badan yang berhasil mendapatkan uang sebesar Rp14,9 triliun.