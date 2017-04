\Tax Amnesty Ditutup, Indonesia Butuh UU Perpajakan Baru \

JAKARTA – Program tax amnesty atau pengampunan pajak yang menjadi program andalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan resmi berakhir akhir Maret ekmarin. Program ini telah dijalankan selama sembilan bulan terhitung sejak Juli 2016.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, berakhirnya program ini menjadi sinyal mendesaknya revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasalnya, tanpa UU tersebut maka dapat menghambat eksekusi reformasi perpajakan pasca tax amnesty.

“Setelah tax amnesty, kita perlu law enforcement, sayangnya revisi UU KUP masih belum dibahas. Kalau landasan KUP nya belum selesai, belum ada tata caranya nanti mandul lagi,” ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (1/4/2017).

Keberadaan revisi UU KUP tersebut, nantinya akan menjadi acuan dalam memperluas basis perpajakan usai tax amnesty. UU KUP sendiri merupakan nyawa utama dari sistem perpajakan nasional. Revisi UU KUP merupakan respons dari pemberlakuan pertukaran otomatis informasi perpajakan (AEoI) pada 2018.

“Dengan adanya keterbukaan informasi perbankan yang data itu tinggal dikroscek si A,B, C masih punya tunggakan pajak,” tukas dia.

Program ini sendiri akan diikuti lebih dari 100 negara. Melalui program AEoI, pemerintah dapat memperoleh informasi perpajakan WNI di luar negeri. Negara lain pun juga dapat memperoleh informasi perpajakan dari Indonesia.