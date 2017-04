\Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Hijau Dijual Rp50.967/Kg\

JAKARTA – Harga rata-rata komoditas pangan hari ini mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi adalah cabai rawit hijau yang mengalami kenaikan Rp1.717 menjadi Rp50.967 per kg.



Sementara itu cabai Merah Keriting naik Rp486 menjadi Rp32.125 per kg sedangkan cabai rawit merah turun Rp663 menjadi Rp85.281 per kg. Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (2/4/2017).



Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:



- Beras IR.I (IR 64) naik Rp76 menjadi Rp11.382 per kg

- Beras IR.II (IR 64) Ramos naik Rp82 menjadi Rp10.550 per kg

- Beras IR.III (IR 64) naik Rp77 menjadi Rp9.670 per kg

- Beras Muncul.I naik Rp120 menjadi Rp11.368 per kg

- Beras IR42/Pera turun Rp63 menjadi Rp12.172 per kg

- Beras Setra I/Premium naik Rp120 menjadi Rp12.076 per kg

- Minyak Goreng Curah naik Rp142 menjadi Rp13.109 per kg

- Cabai Merah Keriting naik Rp486 menjadi Rp32.125 per kg

- Cabai Merah Besar TW naik Rp836 menjadi Rp36.531 per kg

- Cabai rawit merah turun Rp663 menjadi Rp85.281 per kg

- Cabai rawit hijau naik Rp1.717 menjadi Rp50.967 per kg

- Bawang Merah naik Rp198 menjadi Rp35.032 per kg

- Bawang Putih naik Rp236 menjadi Rp39.903 per kg

- Ayam Broiler/Ras naik Rp 556 menjadi Rp31.586 per kg

- Telur Ayam Ras naik Rp379 menjadi Rp20.032 per kg

