\KATA MEREKA: Pemerintah Harus Cegah Kenaikan Sembako Jelang Lebaran\

JAKARTA– Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan dan menjaga kestabilan harga pangan menjelang Ramadan. Kementerian Pertanian menjamin saat ini pasokan sejumlah bahan pangan seperti beras, bawang merah, cabai, dan daging sapi mencukupi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, saat ini stok beras mencapai 1,9 juta ton, cukup untuk kebutuhan delapan bulan ke depan. Stok ini merupakan hasil panen dari dua hingga tiga bulan yang lalu.”Kemudian bawang merah harganya saat ini cenderung turun, stoknya cukup,"kata Amran.

Kita sepakati, Bulog sudah punya gudang kapasitas 1.000 ton. Target kita satu bulan ke depan stok itu sudah tersedia. Ini persiapan mana kala harga bergerak naik. Kita bergerak lebih awal,” ujar dia.

Amran melanjutkan, Kementerian Pertanian akan menyiapkan bawang merah dan bawang putih masing-masing 2.000 ton dan 1.000 ton. Kementerian Pertanian menyepakati untuk menyiapkan bawang, sedangkan gudangnya disediakan oleh Bulog bersama Kementerian Perdagangan.

”Ini sinergi yang kita buat untuk menghadapi kebutuhan pangan sebelum sampai sesudah bulan Ramadan,” ungkap dia.

Terkait daging sapi, kata Amran, saat ini stok yang di miliki pemerintah mencapai 40.000 ton. Ke depan pemerintah berencana menambah lagi stok tersebut sehingga mencapai 50.000 ton. Semen tara kebutuhan daging sapi untuk bulan Ramadan hanya 30.000 ton. ”Stok daging saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Harganya maksimal Rp80.000 per kg, bahkan ada yang jual Rp70.000 hingga Rp75.000 per kg, yang terpenting ada tidak boleh ada yang jual melebihi Rp80.000 per kg,” kata dia.

Amran juga menyampaikan harga cabai saat ini sudah turun. Menurut dia, penurunan harga cabai ini sebagai dampak dari program tiga bulan lalu yakni melakukan gerakan tanam cabai secara nasional.

”Yang kita khawatirkan adalah harga tiba-tiba tidak terkendali sehingga kita siapkan juga upaya untuk menjaga stok dan harga cabai,” ungkap dia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, upaya lain yang dilakukan dalam menjamin ketersediaan stok dan menstabilkan harga adalah menurunkan tim ke lapangan. Tim tersebut akan mengundang dinas pertanian dan dinas perdagangan untuk membahas data stok dan perkembangan harga sehingga dapat mengantisipasi jumlah stok yang ada di daerah-daerah.

”Sehingga, pemerintah pusat dapat mengatur dan menjamin sarana distribusinya dan pasokan pangan sampai cepat ke pasar dengan tetap menjaga stabilitas harga. Kami dengan menteri pertanian sudah melakukan koordinasi dengan menteri perhubungan supaya mengatur jalurnya, terutama ke Indonesia bagian timur,” papar Enggartiasto.

Adapun stok minyak goreng curah yang dimiliki pemerintah saat ini mencapai 1 juta ton. Stok ini disiapkan untuk di distribusikan ke pasar-pasar ketika terjadi gejolak harga dan kekurangan pasokan.

”Kami meyakinkan seluruh masyarakat dan pedagang yang terlibat bahwa pemerintah betul-betul serius menyediakan stok dan mengendalikan harga. Kita akan pantau terus dengan melibatkan pemerintah provinsi sampai kabupaten dan kota,” tuturnya.

Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal ini , apa pesan masyarakat untuk pemerintah. Berikut KATA MEREKA:

1. Eko Ari (25 Tahun) Wiraswasta

Kalau saya yakin yaa karena pemerintah sudah menjamin itu. Tapi mengenai harga saya tidak yakin karena pengalaman dari tahun ke tahun itu pasti naik.

Pengelaman sih tidak kebetulan saya tidak pernah belanja sembako hehe. Kalau pesan ke pemerintah kontrol pasokan sama harga saja sih.

2. Ita Andini (20 Tahun) Mahasiswa

Kalau saya yakin untuk sembako lainnya tapi kalo daging sih ga yakin.kalau harga ga yakin karena memang selalu mahal.

Belum pernah belanja sih , tapi kalau dengar dari ibu pasti naik terus harganya. pesan ke pemerintah kontrol para pedagang yang nakal sama harga Sembako

3. Taufik Hidayat (23 Tahun) Karyawan Swasta

Stok itu saat lebaran biasanya pemerintah sudah siapkan betul jadi saya yakin sih .kalau harga meskipun diatur pemerintah tetap saja selalu naik.

Belum pernah belanja sih kalau lebaran tapi kalau hari biasa pernah sekali dan itu seru saat tawar menawar harganya. Pesan ke pemerintah kontrol harga terutama saat lebaran.

4. Hanny April (42 Tahun) Wiraswasta

Engga yakin sih tapi kita liat saja nanti. Stok terbatas yang mengakibatkan harga naik jadi sama enggak yakin

Saya ada pengalaman unik. karena waktu itu harga(daging) di pasar lebih mahal dari di supermarket jadi saya lebih memilih belanja di supermarket. Pemerintah harus konsen sama sembako ya karena ini kebutuhan sehari hari.

5. Rio Ardianto (25 Tahun) Karyawan Swasta

Kalau pemerintah sudah menjamin kita harus percaya. Harga sembako itu sebenarnya mahal karena ada oknum yang nakal.

Sejauh ini belum pernah belanja, tapi kalau lihat di tv sampai ada daerah yang sulit dapat daging lebaran itu unik padahal pemerintah bilangnya stok aman. Pesan ke pemerintah harus perhatikan nih stok untuk lebaran terutama, dan juga indak tegas oknum yang nakal dalam bermain harga