\Begini Syarat Ideal Rumah Pertama Pasangan Baru Menikah\

JAKARTA - Sebagai pasangan yang baru menikah, Anda pun ingin memiliki rumah sendiri. Bahkan, demi terwujudnya impian punya rumah begitu membina keluarga, Anda sudah menyisihkan uang sejak pertama kali kerja.

Membeli rumah adalah sebuah komitmen yang besar, sekaligus membutuhkan modal yang banyak. Wajar, jika Anda butuh banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Namun, sebelum memutuskan membeli rumah yang sudah diidamkan sejak lama, pastikan setidaknya tiga dari empat poin di bawah ini dimiliki rumah Anda.

Orangtua sudah melihat rumah Anda

Saat Anda akan membeli rumah, ajaklah orangtua atau mertua Anda untuk melihat kondisi rumah. Bagaimanapun mereka memiliki pengalaman yang cukup besar dalam menilai rumah dan lingkungannya.

Biasanya, ayah akan sangat memerhatikan pondasi, kondisi talang air, kondisi atap, serta pembuangan limbah rumah tangga, sehingga dia akan memberikan banyak masukan kepada Anda. Sebaiknya Anda pun mengajak tukang atau ahli bangunan kenalan orangtua untuk ikut memeriksa rumah yang ingin Anda beli.

Dekat dengan orangtua

Minimal carilah rumah yang tak terlalu jauh dari rumah orangtua Anda. Jika Anda dan pasangan sama-sama merantau, paling tidak rumah Anda berdekatan dengan salah satu saudara atau mudah untuk dicapai orang tua saat mereka mengunjungi Anda.

Pasalnya sebagai pasangan baru, biasanya Anda membutuhkan bantuan orang terdekat dalam mengurus rumah. Mulai dari membutuhkan bantuan saudara untuk mengawasi pembangunan rumah—saat Anda sibuk bekerja—hingga pasti ada saja peralatan rumah yang kurang dan Anda pun harus meminjamnya.

Tiny is the new big

Percayalah, jangan langsung tergiur dengan rumah besar. Untuk sementara pilihlah rumah yang tak terlalu besar namun tidak membuat Anda merasa pengap di dalamnya. Rumah dengan dua kamar sudah cukup, kok.

Pasangan baru cenderung membutuhkan rumah yang simpel karena biasanya masih sibuk dengan kegiatan di luar rumah.

Dekat dengan lokasi kerja

Tak berarti jaraknya menjadi sangat dekat dengan kantor Anda, melainkan aksesnya mudah dari lokasi kerja Anda.

Namanya pasangan baru, biasanya Anda dan pasangan tak sabar untuk segera berjumpa usai beraktivitas, jadi jangan jadikan kemacetan, lamanya perjalanan, dan kelelahan menjadi hambatan Anda sehingga tak lagi punya waktu untuk berduaan.

Untuk itu, tak ada salahnya memilih apartemen mungil di tengah kota yang terjangkau.

Fully furnished

Anda tak punya pengalaman dalam menentukan barang yang ada di dalam rumah, dan Anda pun tak tahu harga perabotan di pasaran. Untuk itu, cobalah mencari apartemen atau rumah mungil yang fully furnished.

Sebenarnya membeli ruangan yang sudah didekor akan jauh lebih menghemat bujet dibandingkan Anda sendiri yang nantinya mendekor ruangan tersebut—kecuali jika kemampuan mendekor Anda sudah teruji.