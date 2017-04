\Dolar AS Mulai Mendapat Tenaga dari Komentar Pejabat The Fed \

TOKYO - Dolar Amerika Serikat (AS) dibuka sedikit menguat, setelah beberapa data Amerika menunjukkan penguatan. Selain itu, komentar dari pejabat The Federal Reserve memberikan investor beberapa katalis untuk membangun eksposur mata uang AS.

Indeks dolar, yang melacak mata uang AS terhadap sekeranjang enam rival utama, bergerak mendatar di 100,39, namun berhasil naik dari level terendah di 98,85 pekan lalu, level terendah sejak 11 November.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memprediksi ekonomi AS akan menambahkan 180.000 pekerjaan pada Maret.

Di belahan benua lain, Bank of Japan Tankan merilis laporan survei yang menunjukkan bahwa produsen besar Jepang mengharapkan dolar akan bergerak di rata-rata 108,43 per yen Jepang pada 2017 ini.

Sementara itu, Presiden Fed New York William Dudley, yang dipandang sebagai salah satu anggota paling penting dari komite pengatur kebijakan Fed, mengatakan bank sentral bisa mulai pemangkasan portofolio obligasi tahun ini, lebih awal dari yang diperkirakan banyak ekonom.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Bank Sentral tidak akan terburu-buru untuk mengetatkan kebijakan moneter. Komentar Dudley membantu menarik greenback yang jauh di 112,19 per yen menjadi 111,19 per yen Jepang.

Selain itu, Presiden Fed St Louis James Bullard dan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan, mereka mengharapkan kenaikan suku bunga tahun ini, namun keduanya tetap berhati-hati mencermati kondisi perekonomian AS.