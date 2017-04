\Rupiah Rp13.324, Bergerak Datar Menanti Data Inflasi April\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak flat mengawali April. Rupiah dibuka di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di Pasar Asia melemah 2 poin atau 0,02% menjadi Rp13.324 per USD. Pagi ini, Rupiah berada di kisaran Rp13.319-Rp13.327 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, penguatan indeks dolar terus membuat kurs di Asia melemah termasuk Rupiah sepanjang minggu lalu.

"Tetapi rupiah yang relatif stabil, membuat kurs rupiah terhadap rekan dagang utama menjadi lebih kuat. Fokus tertuju pada indeks manufaktur yang dirilis pagi ini serta inflasi yang datang siang nanti," ujarnya dalam riset, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurutnya, inflasi diperkirakan stabil dengan kecenderungan naik di kisaran 3,88% yoy. Hal ini disebabkan kenaikan tarif listrik di awal Maret akan tertahan oleh tren turun harga pangan.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 3 poin atau 0,02% ke Rp13.320 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.306 per USD hingga Rp13.325 per USD.