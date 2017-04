\ Tentukan Harga Acuan 3 Komoditas, Mendag: Tak Boleh Pulang Sampai Sepakat \

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mencari jalan tengah kesepakatan antara toko ritel modern dalam menetapkan harga acuan tiga komoditas pokok. Dengan demikian, maka harga bahan pokok dapat terkendali tanpa dimasuki oleh kartel.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah telah melakukan pertemuan dengan asosiasi toko ritel untuk membuat kesepakatan acuan harga tersebut. Ketiga komoditas pokok yang disebut yaitu, gula, daging beku dan minyak goreng curah.

"Toko ritel modern , hari ini harus sepakat. Kemarin hari Jumat sampai jam 12 malam kita sandera. Tidak boleh pulang sebelum sampai kesepakatan," ungkapnya di Gedung Kemendag, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Mendag mengatakan, penetapan harga ini untuk menghindari kartel yang selama ini ada di pasaran. Oleh karena itu, Kemendag pun melakukan pertemuan dengan distributor untuk menyepakati harga gula.

"Kita kembalikan harga disepakati yaitu harga gula Rp12.500 per kg, harga daging Rp80.000 per kg dan harga minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per kg," jelasnya.

Menurutnya, jika ketiga harga komoditas tersebut dijual lebih mahal dari harga acuan yang disepakati, maka patut dicurigai dengan adanya aksi kartel. "Kalau lebih dari itu, KPPU akan masuk, patut diduga terjadi kartel harga," tukasnya.