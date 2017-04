\Duh, Perhatian Pemerintah ke Lansia Dianggap Belum Cukup\

JAKARTA - Perhatian pemerintah terhadap lansia dianggap masih belum memadai. Mulai dari fasilitas kesehatan maupun tunjangan bagi para lansia.

"Saya kira (yang dilakukan pemerintah untuk lansia) masih jauh dari cukup," kata Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone, Senin (3/4/2017).

Untuk itu, dia menilai program sosial untuk lansia harus didukung. Misalnya program tunjangan hari tua khusus lansia milik pasangan calon Anies-Sandi.

"Asalkan tepat sasaran dan berkelanjutan, jadi program ini perlu didukung," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, M Taufik menyatakan, dalam 23 janji program kerja, Anies-Sandi berkomitmen memberikan tunjangan hari tua kepada semua lansia untuk menunjang kebutuhan hidup.

Dalam program tersebut, Anies-Sandi bakal memperbanyak layanan kesehatan untuk lansia. Selain itu, pasangan nomor urut 3 tersebut akan memperbanyak ruang terbuka hijau untuk memfasilitasi kegiatan lansia.

"Anies-Sandi juga akan memperbanyak layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, tranportasi umum, unit darurat pertolongan pertama, dan mengajak masyarakat terlibat aktif peduli terhadap lansia," beber Taufik.

(kmj)