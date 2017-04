\Program Lansia, Realistis Dijalankan dan Perlu Didukung!\

JAKARTA - Golongan lansia sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebab, kelompok lansia menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kemiskinan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, program tunjangan hari tua khusus lansia bisa dijalankan asalkan tepat sasaran dan berkelanjutan. Misalnya program yang dijagokan oleh Paslon Anies-Sandi.

"Jadi program ini perlu didukung. Tapi harus realistis melihat kemampuan anggaran Pemda Jakarta," kata Bhima kepada Okezone, Senin (3/4/2017).

Dia menjelaskan, untuk tahap pertama sebaiknya program tunjangan hari tua khusus lansia dijalankan untuk lansia dalam kategori miskin. Baru kemudian, di tahun berikutnya bisa dijalankan untuk semua kelompok lansia.

"Baru tahun-tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas anggaran bisa menyasar seluruh kelompok lansia," imbuhnya.

Apalagi, Bhima menilai, bila dijalankan dengan benar, program tunjangan hari tua khusus lansia bisa menekan gini rasio.

"Kalau program tunjangan lansia menyasar kelompok paling rentan miskin maka gini rasio bisa dikurangi," kata Bhima.

