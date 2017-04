\Calonkan Jadi Anggota IMO, Menhub Terapkan Prinsip Sepakbola\

JAKARTA - Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan International Maritime Organization (IMO) kategori "C" periode 2018-2019. Untuk itu, Kementerian Perhubungan berencana menerapkan prinsip dasar permainan sepakbola yakni one on one marking.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sekarang Indonesia sudah menjadi anggota IMO dan ini sudah terjadi sejak tahun 1961. Kekonsistenan Indonesia sebagai anggota IMO akan diteruskan untuk periode 2018-2019, di mana sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pada tahun-tahun terakhir ada satu eskalasi pengembangan dunia maritim yang semakin baik.

Budi mengatakan, dalam merealisasikan keanggotaan IMO tersebut telah dilaksanakan Diplomatic Reception dengan mengundang para Duta Besar atau perwakilan negara-negara sahabat yang ada di Jakarta. Hasilnya pun cukup positif bagi kita.

"Kalau kita bicara para Dubes mereka support kita jadi anggota IMO dan harapannya sebagai anggota nggota IMO dapat mendukung maritim baik di Indonesia dan dunia. Ada 46 negara seperti Ceko, Rusia, Kanada, Srilanka, dan yang hadir 23 Dubes,"ucapnya usai melakukan pertemuan Diplomatic Reception, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Namun, kata Budi, dukungan para Duber atau perwakilan negara-negara sahabt belum cukup. Sebab untuk menjadi anggota IMO kategori "C" periode 2018-2019 dibutuhkan 120 suara, di mana saat ini Indonesia sudah memperoleh 26 suara hasil galangan dukungan yang telah dilakukan.

Untuk menambah dukungan dari banyak negara, Kemenhub sudah menyiapkan strateginya.

"Jadi kalau main bola kita mau one one marking. Ada dua kelompok birokrasi dan swasta. Contohnya, Singapur, Brazil, Chili dan Italy masing-maisng one on one marking, kalau gak berhasil kita minta aktif ya dan kerjasama tertentu berkaitan dengan pelatihan karena konteks dalam hal katakan IMO saja dengan penetrasi banyak negara kita bisa dapatkan dukungan,"tuturnya.

Selain strategi itu, Budi juga akan memperkenalkan upaya maritim yang bisa dilakukan Indonesia. Seperti penemuan dalam tanda petik Tol Laut yang bisa menyelesaikan disparitas ekonomi dan bisa memberdayakan pelayaran rakyat.

"Kita juga punya inisiasi kapal RORO dan sebagainya. Eksternal improve pelabuhan menjadi hub internasional, kita buat Tanjung Priok jadi hub, hari minggu nanti ada kapal 9.000 teus pertma kali bersandar, ini menandanakan ada kompeititif bagus bagi kita. Insya Allah kita dapatkan dukungan,"tandasnya.