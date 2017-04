\Wall Street Melemah Terbebani Saham Keuangan dan Teknologi\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka melemah tipis pada pembukaan perdagangan. Melemahnya bursa AS terbebani oleh saham keuangan dan teknologi.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (4/4/2017), indeks Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 21,82 poin atau 0,11% ke 20.628.39, S&P500 turun 4,6 poin atau 0,20% ke 2.354.24 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 7,90 poin atau 0,13% ke 5.886.79.

Selain itu, 9 dari 11 sektor yang berada di S&P 500 juga dibuka lebih rendah. Sektor teknologi mengalami penurunan paling rendah. Saham yang berada di S&P 500 dan Nasdaq adalah Nvidia (NVDA) turun 4% menjadi USD104.

Sektor keuangan turun hingga 0,39%. Penurunan dipimpin oleh Bank of America (BACN) 1,1% setelah ratingnya dipotong oleh Citigroup.

Sementara itu, sektor komunikasi melonjak sekitar 54% setelah John Malone Liberty Interaktif mengatakan akan membeli perusahaan telekomunikasi yang berbasis Alaska untuk senilai USD1,12 miliar.