\Mudik Lebaran, Konsumsi Premium Ditaksir Naik Jadi 50 Ribu Kl/Hari\

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memproyeksikan adanya peningkatan jumlah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada arus mudik dan balik Lebaran 2017 dibandingkan konsumsi BBM di 2016. Proyeksi ini sebagai salah satu bahan persiapan perseroan dalam hal mengantisipasi kelangkaan BBM di jalur-jalur yang padat.

"Proyeksi kita premium dari 38 ribu kl per hari menjadi 50 ribu, pertamax normal dari 17 ribu menjadi 19 ribu, pertalite 39 ribu menjadi 45 ribu per hari. Sementara Solar turun dari 35 ribu menjadi 32 ribu kl per hari,"ujar Vice Presiden Fuel Marketing Pertamina Afandi, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Menurut Afandi, proyeksi ini sebagai perhitungan sementara. Pasalnya, jika situasi jalan tol bertambah maka akan semaki besar prediksi jumlah konsumsi BBM pada saat Lebaran 2017.

"Jadi skenario (perhitungan) sampai menjelang hari H Lebaran. Jika tol tambah mungkin tambah lagi hitungannya,"tandasnya.

Sementara itu, dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2017, perseroan tengah menyusun strategi guna menghindari kelangkaan bensin pada saat arus mudik dan balik perayaan Lebaran terjadi.

Menurut SVP Fuel Marketing Distribution Gigh Wahyu Hari Irianto, penyusunan strategi persiapan Idul Fitri kali ini dilakukan cukup berhati-hati. Sebab, tahun ini akan terjadi pergeseran titik kemacetan, di mana pada arus mudik Lebaran 2016 terjadi di pintu keluar Tol Berebes (Brexit).

"Maka ada kita siapkan dua skenario ekstrim. Pertama lembaga penyalur sementara di ujung-ujung jalan dan kios-kios pertamax,"tuturnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, Gigih mengatakan, titik kemacetan yang harus diantisipasi berada di Jawa Tengah. Artinya, titik kemacetan tahun ini bergeser dari Jawa Barat ke Jawa Tengah.

"Kan banyak tol-tol baru yang dibangun. Tol baru ini sudah tembus ke Semarang, makanya titik antisipasi kita dalam menyediakan bahan bakar fokus ke wilayah Jawa Tengah bukan lagi Jawa Barat,"tandasnya.