\Kemenperin Pamerkan Produk Unggulan Hasil Karya Narapidana\

JAKARTA - Kementrian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM menggelar 'Pameran Produk Unggulan Narapidana' di Plaza Pameran Industri Kemenperin. Pameran Industri yang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementrian Perindustrian, Haris Munandar berlangsung mulai dari hari ini hingga 7 April 2017 Mendatang.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM), Gati Wibawaningsih mengatakan tujuan dari kegiatan pameran ini untuk promosi dan sosialisasi kegiatan pembinaan narapidana lapas.

"Ini juga sekaligus menjadi ajang memasarkan produk unggulan narapidana dan meningkatkan kerja sama partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan," kata Gati Wibawaningsih di Kantor Kementrian Perindustrian, Jakarta, Selasa (4/4/2017)

Dengan adanya pameran ini, Gati berharap dapat meningkatkan pertumbuhan industri nasional khususnya di Industri Kecil dan Menengah.

"Dan juga melalui upaya pembinaan, pengembangan dan pembekalan kepada warga binaannya, bisa ikut serta dalam mendukung program industri nasional yang berbasis ekonomi kreatif," Kata Gati.

Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto mengatakan pameran ini merupakan tindak lanjut MoU antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Perindustrian.



"Diharapkan masyarakat menyadari dan menerima kalau warga binaan pemasyarakatan juga punya sisi kehidupan positif dan patut diberikan apresiasi," kata Bambang

Sekedar informasi Beragam produk industri bisa ditemui di sini, mulai dari kerajinan anyaman, kayu, makanan olahan hingga fashion. Yang juga unik dari pameran ini, setiap booth menampilkan karya khas dari masing-masing daerah, bahkan ada juga booth yang menampilkan pertunjukan musik tradisional.

Pameran ini juga akan menghadirkan acara fashion show, pentas seni, demo kegiatan serta talkshow seru dengan tema "Napi dibina untuk Berguna, From Nothing to Something".

(kmj)