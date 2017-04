\Tak Ingin Stres, Mendag Evaluasi Harga Acuan Pangan di September\

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan evaluasi untuk harga acuan pangan yang telah disepakati bersama dengan pengusaha retil untuk tiga bahan pokok. Ketiga bahan pokok tersebut yakni daging beku, gula dan minyak goreng curah.

Kemendag menyatakan, evaluasi akan dilakukan pada September 2017. Sedangkan untuk implementasi aturannya sendiri baru akan dilakukan per 10 April 2017.

"Itu (evaluasi) diperlukan untuk mengimbangi biaya produksi yang dapat berkembang dan hal lainnya yang mempengaruhi harga sampai konsumen," ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kemendag, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Menurutnya, harga yang ditetapkan oleh Pemerintah masih dibatas wajar sehingga semua toko ritel yang ada di Indonesia harus mematuhi aturan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dan disepakati antara Kemendag, para distributor, dan para peritel.

"Harga yang sudah kita sepakati harus dijalankan. Masih wajar, gula Rp12.500 per kg, minyak goreng curah Rp11.000 per kg, dan daging beku Rp80.000 per kg," jelasnya.

Seperti diketahui, terhitung per 10 April 2017 aturan mengenai acuan harga tersebut akan mulai diterapkan. Bagi pelaku usaha toko retail yang menjual harga diatas harga acuan maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menindak lanjuti, dan berdasarkan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan dikenakan denda maksimal Rp25 juta karena bisa diduga kartel.