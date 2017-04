\Area Kantor di Jakarta Over Supply pada 2017-2020\

JAKARTA - Kantor di kawasan Central Bussines District (CBD) Jakarta mengalami pertumbuhan jumlah yang terbilang signifikan. Bahkan diperkirakan hingga tahun 2020 mendatang area perkantoran di CBD maupun non CBD rata-rata akan tumbuh mencapai 600 ribu meter per segi per tahun.

"Sektor perkantoran, kondisi suplai dari 2016-2020 di seluruh Jakarta baik CBD dan luar kawasan CBD, kita bisa lihat pertumbuhan suplainya naik lumayan tinggi terutama di 2017-2020 itu jumlahnya cukup signifikan rata-rata hampir 600 ribu meter persegi tiap tahun," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto di World Trade Center 1, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Pihaknya, yakni Colliers International Indonesia yang telah merilis data tersebut pun menganggap hal tersebut mengalami kondisi yang dapat dikatakan over supply atau kelebihan pasokan.

"Ini pertumbuhan yang bisa kita bilang sebagai situasi over supply karena penyerapan tahunan paling-paling hanya sekitar 200-300 ribu, 250 ribu penyerapan per tahun di CBD. Di luar CBD walaupun keliatan nggak tinggi (pertambahan area kantor) tapi cukup signifikan, karena daya serap ruang kantor di luar CBD itu lebih rendah dibandingkan di kawasan CBD," lanjutnya.

Namun, pihaknya memperkirakan sektor properti akan mengalami kepulihan di tahun 2017. Sepertinya yang dikatakan olehnya, bahwa sektor properti akan mulai tumbuh di tahun ini walaupun belum terlihat di awal tahun.

"Di awal tahun 2017 beberapa indikator (yang menunjukkan pertumbuhan sektor properti) memang belum ditunjukkan signifikan. Tapi dibalik itu semua ada optimisme dari para pelaku usaha properti walaupun itu tidak tercermin dari angka yang kita tampilkan," tambahnya.

(kmj)