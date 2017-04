\Begini Hubungan Pasar Perkantoran dan Siklus Perekonomian Negara\

JAKARTA - Siklus pertumbuhan sektor properti khususnya di lini perkantoran disebut berjalan seiring dengan siklus yang terjadi pada perekonomian negara. Jika siklus ekonomi sedang tidak sehat maka akan mempengaruhi geliat pasar perkantoran.

"Kita lihat siklus dari office. Siklus office ini terutama di CBD (Central Bussines District). Di CBD Ini siklusnya mirip dengan siklus ekonomi kita. kita lihat pada tahun 1997 Asia financial crisis, okupansi masih di atas 90%," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto di World Trade Center 1, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Pada saat itu, ia mengatakan, transaksi sewa area perkantoran menggunakan mata uang Amerika Serikat (AS), yakni dolar Amerika Serikat (AS). Namun ketika Rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang dolar AS, mulai terjadi penurunan tingkat okupansi.

"Kita lihat okupansi dropnya dalam waktu satu tahun itu lebih dari 10%. Kemudian mulai membaik sejak tahun 1999. Tapi ada lagi global financial crisis di 2009. Kita tahu ini lebih banyak berdampak pada establish market seperti Singapura dan Hong Kong" terangnya.

"Sementara kita waktu itu nggak terlalu banyak terpengaruh walaupun ada koreksi harga tapi itu hanya di level transaksi. Pada level offering-nya itu belum ada perubahan," lanjutnya.

Ia menerangkan, artinya developer pada saat global krisis tersebut, mereka lebih confidence karena mereka meyakini efeknya dari krisis global tersebut tidak terlalu mempengaruhi pasar properti di Indonesia.

"Itu terbukti di 2010 market mulai menanjak dan ini lah puncaknya hingga 2013 pertengahan. Kemudian mulai menurun, sejak 2013 turun lagi ketika Rupiah terkoreksi cukup dalam. Sehingga rental jadi lebih mahal karena masih pakai USD dan 2014 ditambah Pemilu, sampai 2016 bottom-nya" tambahnya.

(kmj)