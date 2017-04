\Rupiah Terkoreksi, Bisnis Perkantoran Juga Lesu\

JAKARTA – Pertumbuhan sektor properti khususnya di lini perkantoran berjalan seiring dengan perekonomian negara. Terutama dengan pertumbuhan perkantoran di kawasan CBD (Central Bussines District) yang siklusnya mengikuti ekonomi.

"Kita lihat siklus dari office. Siklus office ini terutama di CBD (Central Bussines District). Di CBD Ini siklusnya mirip dengan siklus ekonomi kita. kita lihat pada tahun 1997 Asia financial crisis, okupansi masih di atas 90%," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto di World Trade Center 1, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Pada saat itu, ia mengatakan, transaksi sewa area perkantoran menggunakan mata uang Amerika Serikat (AS), yakni dolar Amerika Serikat (AS). Namun ketika Rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang dolar AS, mulai terjadi penurunan tingkat okupansi.

