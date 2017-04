\Menko Darmin: Belum Ada yang Rumuskan Revolusi Mental\

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah fokus untuk membangun program pembangunan infrastruktur. Tak hanya itu, pembangunan sumber daya manusia pun tengah dikembangkan oleh pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan vokasional.

Hanya saja, menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah hingga saat ini masih memiliki pekerjaan rumah khusus untuk menerapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah program revolusi mental.

"Masih ada beberapa lagi yang belum dimulai. Bahkan mungkin kita belum tahu persis bagaimana merancangnya. Sebagai contoh revolusi mental, dari awal kita dengar istilah itu. Tapi bagaimana dia mau dijalankan, belum ada yang merumuskannya," tuturnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Menurut Darmin, salah satu cara yang paling tepat untuk menerapkan revolusi mental adalah melalui diri sendiri. Untuk itu, perlu nilai-nilai yang dikembangkan bagi setiap individu, terutama oleh para pejabat negara.

"Saya kadang-kadang mikir, revolusi mental itu seperti apa ya. Ada yang mencoba membuat nilai-nilai yang harus dianut. Pertanyaannya caranya bagaimana membuat nilai-nilai seperti itu, orangnya menjadi seperti itu. Agama saja belum tentu bisa membuat orang berubah menjadi bagus seperti yang dibayangkan oleh Agama. Di birokrasi gimana. Kalau menurut saya tidak bisa abstrak kita harus membangun nilai-nilai dalam kehidupan kita bekerja. Jadi nilai itu lahir dalam proses," ungkapnya.

Untuk itu, Darmin meminta kepada para pejabat untuk bekerja dengan baik. Para pejabat dalam lingkungan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pun harus memegang nilai-nilai seperti jujur, cermat, hingga tekun.

"Mari bekerja dengan baik. Saya tidak minta anda bekerja di atas batas kemampuan anda. Hanya tekun cermat jujur. Kalau itu pasti hasil kerja luar biasa. Itu law of the last number. Misalnya kebun bunga itu power lain. Dibandingkan Anda bikin yang lain enggak ada power warna itu," ungkapnya.

Para pejabat publik juga diminta untuk bekerja dengan cermat dan memperhatikan lingkungan dengan teliti. Darmin pun meminta agar para pejabat ini tidak hanya bekerja seperti mesin, tapi bekerja dengan data kritis yang tajam.

"Cermat termasuk di dalamnya ada yang kritis. Tidak hanya sekadar kerjakan tugas seperti mesin," tutupnya.