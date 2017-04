\Masih Minim, Hingga Kuartal I Penerimaan Pajak Baru Rp238,8 Triliun\

JAKARTA – Penerimaan perpajakan yang merupakan gabungan antara penerimaan pajak dan bea cukai sepanjang kuartal I/2017 tercatat mencapai Rp238,8 triliun atau tumbuh 10,7% dibandingkan kuartal I-2016 sebesar Rp215,7 triliun.

Sejauh ini, realisasi tersebut baru terpenuhi 16% dari target yang dipatok sebesar Rp1.498,9 triliun. Penerimaan bea dan cukai relatif stagnan bahkan sedikit turun hingga akhir Maret. Berdasarkan data yang diterima, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp16,18 triliun atau lebih sedikit lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu Rp16,7 triliun.



“Memang seperti biasa belum kelihatan karena masih di awal tahun,” kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Bea dan Cukai, Leonard Marbun.

Terkait hal itu, realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai tercatat masing-masing Rp7,9 triliun, Rp855 miliar, dan Rp7,4 triliun.



Leonard mengatakan, realisasi penerimaan bea keluar sejauh ini sudah melewati target dari yang dipatok di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp340 miliar. “Kalau bea keluar memang di luar kontrol kita, tapi ini banyak disumbang oleh meningkatnya ekspor, terutama CPO (crude palm oil ). Nanti mungkin bisa lebih banyak karena Freeport sudah dapat izin IUPK (izin usaha pertambangan khusus),” ujar Leonard.



Namun demikian, realisasi cukai yang didominasi cukai rokok atau hasil tembakau masih jauh dari target karena baru terealisasi tidak lebih dari 5% dari target sebesar Rp157 triliun. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 20 Tahun 2015 yang membuat produsen rokok harus melunasi pita cukai rokok di tahun berjalan membuat penerimaan cukai di awal tahun masih seret.



Sementara Direktur Potensi Kepatuhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak termasuk migas per 31 Maret mencapai Rp221,9 triliun atau tumbuh 18,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak non migas mencapai Rp210 triliun, sedangkan pajak migas Rp11,9 triliun.



Salah satu strategi yang disiapkan untuk mencapai target tahun ini adalah penegakan hukum seusai amnesti pajak. Data yang diperoleh diharapkan selama amnesti pajak bisa mendongkrak penerimaan antara Juli-September mendatang. Data ini nantinya akan dielaborasi dengan data yang berasal dari institusi lain.

(kmj)