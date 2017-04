\Rupiah Rp13.328, Tak Bergerak Banyak Lawan Tekanan Dolar AS \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak bergerak pagi ini. Rupiah masih mampu melawan tekanan dolar AS, seiring membaiknya data inflasi Indonesia.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 3 poin atau 0,02% ke Rp13.328 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.327-Rp13.337 per USD.

Sementara untuk Yahoofinance menguat hanya 1 poin ke Rp13.324 per USD. Pagi ini, pergerakan Rupiah berada di rentang Rp13.323 per USD hingga Rp13.330 per USD.

Sekadar informasi, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi positif dari negara itu.

Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa defisit barang dan jasa menurun sebesar USD4,6 miliar dari USD48,2 miliar pada Januari menjadi USD43,6 miliar pada Februari, di bawah konsensus pasar sebesar USD44,5 miliar.

Dalam laporan terpisah, departemen perdagangan mengatakan bahwa pesanan baru AS untuk barang-barang manufaktur pada Februari, naik tujuh dari delapan bulan terakhir, meningkat USD4,8 miliar atau 1% menjadi USD476,5 miliar, sejalan dengan perkiraan pasar.