\Rupiah Rp13.320, Terbebas dari Tekanan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan sore ini akhirnya menguat, setelah pada pembukaan perdagangan tiga hari berturut-turut mengalami pelemahan.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (5/4/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 10 poin atau 0,08% ke Rp13.320 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.318-Rp13.337 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat hanya 5 poin ke Rp13.320 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di rentang Rp13.313 per USD hingga Rp13.339 per USD.

Dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI), tercatat Rupiah melemah 3 poin ke level Rp13.329 per USD. Rupiah dengan kurs jual di level Rp13.396 per USD dan kurs beli di level Rp13.262 per uSD.