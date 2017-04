\Duh, Laba Bersih PLN Anjlok 32,7%\

JAKARTA - Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menerbitkan laporan keuangan 2016. Laba bersih perseroan sebesar Rp10,5 triliun atau lebih rendah 32,7% dibandingkan 2015 sebesar Rp15,6 triliun.

"Hal tersebut terutama karena PLN berusaha untuk memberikan tarif kompetitif bagi masyarakat dan dunia usaha,"tutur Direktur Perencanaan Korporat Nicke Widtawati, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Pada 2016 PLN berusaha menekan harga jual tenaga listrik sehingga bisa menjual lebih murah listriknya kepada pelanggan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016 harga jual rata-rata Rp994 per kwh turun Rp41 per. Kwh dari Rp1.035 per kwh pada 2015.

Meski demikian, penurunan harga jual ini masih bisa diimbangi oleh efisiensi internal PLN sehingga tidak terlalu menggerus laba.

"Selain itu, PLN juga mengikuti tax amnesty untuk mendukung program pemerintah, sehingga beban pajak 2016 meningkat cukup signifikan,"tandasnya.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan, Firma anggota jaringan global RSM menyatakan laporan keuangan perseroan tahun buku 2016 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Di mana spirit untuk 2016 yang diusung untuk 2016 yakni efisiensi dan manajemen fuel mix untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menurunkan tarif rata-rata tenaga listrik,"tuturnya.

Sementara itu, Nicke melanjutkan, untuk melaksanakan proyek 35.000 mw diperlukan dana yang sangat besar, dengan porsi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp600 triliun-Rp700 triliun. Sebelum dilakukannya revaluasi aset, posisi debt to equity ratio (DER) PLN sudah mendekati 300% sehingga sangat terbatas untuk menambah jumlah pinjaman yang memadai.

Dengan dilakukannya revaluasi aset per 31 Desember 2015, maka total aset dan ekuitas perseroan di akhir tahun 2e015 meningkat sekitar Rp650 triliun atau masing-masing meningkat sebesar 227% dan 453%.

"Revaluasi aset telah meningkatkan solvabilitas perseroan sehingga menambah ruang kapasitas pinjaman guna mendukung program 35.000 mw,"tuturnya.