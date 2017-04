\Pembangunan Infrastruktur Lagi-Lagi Tersandung Pengadaan Lahan\

JAKARTA – Pemerintah menyatakan, masalah utama yang menjadi penghambat pembangunan proyek infrastruktur adalah ketersediaan lahan yang mendorong mahalnya biaya pengadaan.



Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memutuskan mengubah skema pengadaan lahan dari belanja modal menjadi pembiayaan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, selama evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional, masalah yang dihadapi pemerintah didominasi pengadaan lahan (44%), diikuti perencanaan dan persiapan proyek yang kurang memadai (25%), keterbatasan pendanaan (17%), dan perizinan (12%).



”Pengadaan lahan menjadi masalah terbesar. Selain karena realisasi pengadaannya mundur dari jadwal, kendala negosiasi dan kadang-kadang sengketa lahan, kebutuhan dana untuk pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional juga menjadi sangat tinggi,” tutur Darmin di Jakarta kemarin. Kondisi tersebut membuat kebutuhan dana untuk pengadaan lahan menjadi lebih besar daripada dana yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Untuk itu, pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) agar belanja modal yang digunakan untuk pengadaan lahan tidak sekali pakai habis. LMAN yang berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini ditujukan untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari barang milik negara.



LMAN sudah beroperasi secara penuh karena ditopang oleh Peraturan Presiden No 102 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Keuangan No 21/PMK. 06/2017. Selain itu, LMAN juga sudah mendapatkan suntikan dana segar melalui penyertaan modal negara (PMN) selama dua tahun terakhir masing-masing Rp16 triliun pada 2016 dan Rp20 triliun pada 2017 dalam bentuk komitmen.



”Kami tentu berharap proyek strategis nasional yang selama ini terhambat karena masalah pengadaan tanah dapat segera diselesaikan sesuai target,” ujar Menko Perekonomian. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, keberadaan LMAN merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Menkeu, buruknya infrastruktur di Tanah Air menjadi penghambat kemajuan ekonomi karena membuat biaya logistik menjadi mahal.



”Dari sisi competitiveness, kami sudah tahu bahwa infrastruktur adalah salah satu faktor yang menempatkan Indonesia selama ini pada peringkat yang rendah karena belum terbangun secara efisien,” kata Menkeu. Menkeu mengatakan, pemerintah berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur yang tercermin dari alokasi anggaran yang tahun ini mencapai Rp380 triliun atau setara 19% terhadap total belanja negara.



Namun, dia menilai, dana tersebut belum cukup mengingat kebutuhan investasi di bidang infrastruktur setiap tahunnya mencapai Rp1.000 triliun. Sementara Direktur Utama LMAN Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung pengadaan lahan melalui dua skema yaitu skema dana talangan dan pendanaan langsung. Selain itu, LMAN juga siap untuk mengembalikan dana talangan tahun lalu yang ditanggung pihak swasta.

(kmj)