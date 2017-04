\Dipangkas BPH Migas, Kini Harga Minimum Gas Bumi Ditetapkan Rp16.066 per Bulan\

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) resmi merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 22 tahun 2011 tentang pengenaan biaya minimum gas bumi untuk rumah tangga. Dengan perubahan tersebut, otomatis harga gas bumi akan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Direktur Gas Bumi BPH Migas Umi Asngadah mengatakan, pihaknya telah menurunkan pengenaan biaya minimum yang sebelumnya 10 meter kubik setiap bulannya kini berubah menjadi 4 meter kubik per bulannya.

"Ada perubahan pengenaan biaya minimum yang awalnya 10 meter kubik per bulan menjadi 4 meter kubik," ujarnya di acara Sosialisasi perubahan pengenaan harga gas bumi untuk rumah tangga di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Umi melanjutkan, nantinya dengan ada perubahan batas minimum penggunaan gas bumi ini yang jauh lebih murah.

Ia mencontohkan misalkan untuk golongan RT 1 dengan harga gas bumi Rp4,016 per meter kubik, asumsi pemakaian minimum 4 meter kubik, maka jika ditotal hanya akan mengeluarkan dana Rp16.066 per bulannya. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan gas elpiji 3 kg yang harganya Rp18.000. Dengan asumsi pemakaian 2 tabung dalam sebulan, maka akan memakan uang sebesar Rp36.000 per bulannya.

Perbandingan harga yang timpang pun terjadi di golongan RT 2. Jika menggunakan BPH migas dengan biaya Rp4.418 per meter kubik asumsi pemakaian minimum 4 meter kubik per bulannya hanya sebesar Rp17.672. Sedangkan untuk penggunaan LPG, misal LPG milik Pertamina, harga LPG ukuran 12 kg sebesar Rp250 ribu. Dengan asumsi pemakaian satu tabung per bulannya, maka dalam sebulan kita harus mengeluarkan uang sebesar Rp250 ribu per bulan.

"Contoh di Kota Tarakan pengeluaran pelanggan RT 1 perbulannya lebih murah 11% dibandingkan LPG 3 kg bisa menghemat pengeluaran sebesar Rp3.872 per bulannya. Untuk RT 2-nya pengeluaran pelanggan lebih murah 72% dibandingkan LPG 12 kg, bisa menghemat pengeluaran sebesar Rp179.312 per bulannya," jelas Umi.

