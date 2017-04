\Keren! MNC Bank Boyong 2 Penghargaan di Ajang Top CSR 2017\

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) menyabet dua penghargaan dalam ajang Top Corporate Social Responsibility (CSR) 2017. Ajang bergengsi ini diikuti oleh 117 perusahaan terkemuka dari berbagai sektor industry dengan tema Aligning CSR to Business Strategy.

Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo mengatakan, penghargaan ini membuktikan tingginya komitmen MNC Bank terhadap kegiatan CSR. MNC Bank meraih penghargaan sebagai TOP CSR Improvement dan TOP Leader on CSR Commitment.

“Pertama-tama kita ucapkan kepada penyelenggara walaupun MNC Bank baru dua tahun tetapi sudah mendapatkan dua penghargaan. Yang pertama dilihat bahwa walaupun baru usia dua tahun tetapi komitmen MNC Bank terhadap CSR cukup tinggi,” ujar Benny di Balai KArtini, Jakarta, Rabu (6/4/2017).

Dalam menjalankan aktivitas CSR, MNC Bank senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat. Melalui kegiatan CSR yang rutin dilakukan MNC Bank memperlihatkan bahwa Bank yang berada di bawah naungan MNC group ini tidak hanya fokus di bisnis perbankan, tetapi juga membawa misi kemaslahatan masyarakat.

“Bukan sekedar menarik dan memberikan kredit tetapi juga bagaimana memberikan value kepada masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Kegiatan CSR yang dilakukan MNC Bank saat ini focus kepada tiga program, yaitu pembentukan akhlak, kesehatan, dan pendidikan. Dalam melaksananakan program pertama, MNC Bank melakukan kegiatan social di bidang keagamaan dengan mengahdiri berbagai acara keagamaan. Sedangkan dalam bidang kesehatan, MNC Bank rutin mengadakan pengobatan gratis.

“Kami mengadakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas serta yayasan dan organisasi swasta lainnya,” jelas Benny.

Terakhir, MNC Bank memberikan literasi keungan kepada masyarakat. MNC Bank memperkenalkan pentingnya menabung di Bank bagi masyaraat awam yang masih mempeunyai kebiasaan menabung di celengan.

“Uniknya adalah Direksi turun sendiri untuk memberikan pelatihan atau literasi keuangn kepada sekolah dasar terpencil, bagaimana memberi pemahaman bagi mereka pentingnya menabung,” terang Benny.

Dalam acara TOP CSR Award 2017 ini, Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo mendapat penghargaan terpilih sebagai salah satu TOP Leader on CSR Commitment. Penghargaan juga diberikan kepada MNC Group sebagai salah satu pemenang TOP CSR 2017 on SDGs : Community Services for Education & Health. Program SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah agenda dunia dari United Nations (PBB) untuk program pembangunan berkelanjutan yang mempunyai 17 sasaran yang bertujuan mensejahterakan manusia dan planet bumi.