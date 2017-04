\ Masih Ada Peluang Repatriasi Usai Tax Amnesty Berakhir\

JAKARTA - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan peluang untuk terjadinya pengalihan harta atau repatriasi setelah pengampunan pajak masih ada.

"Setelah pengampunan pajak selesai, perlu mendorong repatriasi melalui instrumen lain yang lintas sektoral," kata peneliti Indef Eko Listiyanto dalam konferensi pers di kantor Indef, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Eko menyebutkan pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor pendorong repatriasi, antara lain perpajakan, tata kelola, depresiasi nilai tukar, perbandingan peluang investasi, dan insentif secara proaktif.

Mengingat banyaknya faktor pendorong repatriasi tersebut, kata dia, maka perlu dibuat kebijakan bersifat lintas kelembagaan yang melibatkan tidak hanya Kementerian Keuangan namun juga BI, OJK, dan BKPM.

"Tugas dari repatriasi bukan domain Kemenkeu saja sebenarnya karena ada fungsi insentif, nilai tukar, dan lain-lain," kata Eko.

Dia mengusulkan pemerintah perlu membentuk forum khusus lintas instansi semacam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan menjadikannya sebagai agenda besar supaya lebih efektif.

"Kemudian pada 2018 nanti penerapan pertukaran data perbankan secara otomatis (AEOI) harus dicoba pendekatan antarpemerintah mengenai bagaimana mengembalikan dana WNI di luar negeri," kata Eko.

Menurut laman resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai statistik amnesti pajak, jumlah harta berdasarkan surat pernyataan harta mencapai Rp4.868 triliun.

Total harta diungkap hasil pengampunan pajak terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp3.690 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp147 triliun.

Indef memandang pencapaian repatriasi Rp147 triliun masih jauh di bawah target penerimaan pemerintah dari program pengampunan pajak yang sebesar Rp1.000 triliun.

"Dari Rp11.000 triliun jumlah harta WNI yang diduga ada di luar negeri, hanya Rp1.179 triliun yang terungkap atau 10,7 persen. Tidak hanya target repatriasi tidak tercapai, harta di luar negeri yang dideklarasikan pun jauh di bawah potensinya," ucap peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus.