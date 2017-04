\Dolar AS Menguat Terkerek Positifnya Data Pekerjaan\

NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor mempertimbangkan data pekerjaan positif dari Amerika Serikat.

Lapangan pekerjaan sektor swasta AS meningkat 263.000 pekerjaan dari Februari ke Maret, disesuaikan secara musiman, dan jauh di atas konsensus pasar 185.000 pekerjaan, menurut Laporan Pekerjaan Nasional ADP (Automatic Data Processing Inc.) untuk Maret pada Rabu (5/4).

Angka ADP secara luas dilihat sebagai pra-indikator untuk laporan penggajian (payrolls) non pertanian yang akan diumumkan pada Jumat (7/4). Para analis mengatakan pekerjaan non pertanian mungkin juga lebih baik dari yang diharapkan.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,19 persen menjadi 100,730 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0656 dolar AS dari 1,0663 dolar AS, dan pound Inggris naik menjadi 1,2474 dolar AS dari 1,2446 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7580 dolar AS dari 0,7562 dolar AS.

Dolar AS dibeli 111,27 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,72 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0064 franc Swiss dari 1,0023 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3424 dolar Kanada dari 1,3412 dolar Kanada.