\BUSINESS HITS: Demi Blok Mahakam, CEO Total Sowan ke Indonesia \

JAKARTA - CEO Total Group Patrick Pouyanne hari ini melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan ini dilakukan untuk bertemu dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Kerja.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Total, CEO Total dalam lawatannya ke Indonesia akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral lgnasius Jonan, dan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, CEO Total didampingi oleh President of Total Exploration & Production Arnaud Breuillac, Senior Vice President of Total Exploration & Production Asia Pacific Javier Rielo, dan President and General Manager Total E&P lndonesie Arividya Noviyanto.

Baca Selengkapnya: Terbang ke Indonesia, CEO Total Sampaikan Rencana Kelola Blok Mahakam