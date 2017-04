\Pemerintah Diminta Serius Tetapkan Aturan Main Taksi Online dan Konvensional\

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyarankan agar pemerintah menetapkan aturan main yang jelas mengenai taksi daring (online) dan taksi konvensional.

"Pemerintah sebaiknya tidak terlalu jauh masuk dalam pengaturan bisnis taksi. Untuk aktivitasnya, serahkan saja pada mekanisme pasar. Kalau pemerintah ikut campur, akan terjadi distorsi," kata Enny dalam rilis yang diterima Antara, Kamis (6/4/2017).

Menurut dia, apabila pada akhirnya masyarakat lebih memilih memanfaatkan jasa taksi berbasis daring, maka pelaku usaha secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut dan menyesuaikan dengan pasar.

Lebih lanjut, dia mengatakan kolaborasi antara taksi daring dan taksi konvensional yang terjadi belakangan ini akan meningkatkan keuntungan investasi bagi kedua perusahaan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan taksi konvensional Blue Bird dengan perusahaan transportasi daring Go-Jek.

Seperti diketahui, PT Blue Bird Tbk (BIRD), pengelola taksi Blue Bird, baru saja mengumumkan kolaborasi dengan PT Go-jek Indonesia, pengelola Go-Car. Blue Bird dan Go-Jek meluncurkan layanan Go-Bluebird yang memungkinkan masyarakat memesan taksi Blue Bird secara khusus dalam aplikasi Go-Jek. Sebelumnya, pelanggan Go-Jek hanya bisa mendapatkan taksi Blue Bird dari menu Go-Car.

"Kerja sama ini merupakan dinamika pasar yang biasa terjadi di kalangan dunia usaha. Apabila pengusaha melihat potensi bisnis, maka secara otomatis mereka pasti berusaha menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pasar," ujar Enny.

Sementara itu, berdasarkan hasil riset PT PT Bahana Securities, disebutkan bahwa kolaborasi antara Blue Bird dengan Go-Jek akan meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur efisiensi dan tingkat keuntungan investasi internal.

Analis Bahana, yaitu Gregorius Gary menghitung IRR per satu unit taksi Blue Bird pasca kolaborasi dengan Go-Jek akan meningkat menjadi 19,9 persen dari sebelumnya 12,4 persen.

"Program ridesharing Blue Bird-Go-Jek akan menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan untuk Blue Bird dan meningkatkan tingkat penggunaan atau utilisasi armada," tutur Gregorius.

Selain itu, dia mengungkapkan kolaborasi tersebut juga akan mengubah pola hubungan antara kedua perusahaan, yakni dari sebelumnya pesaing menjadi penyuplai armada taksi. Pola itu diprediksi akan membawa dua keuntungan sekaligus bagi kedua belah pihak.

"Bagi Blue Bird akan terjadi peningkatan nilai ekonomi karena mereka memperoleh pendapatan dari pengguna Go-Jek. Sedangkan bagi Go-Jek akan terjadi perluasan jumlah taksi sehingga menambah tingkat ketersediaan armada," ungkap Gregorius.