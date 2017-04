\Rupiah Rp13.339, Stagnan Menanti Rilis Cadangan Devisa\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah pagi ini dibuka cenderung stagnan. Jelang akhir pekan, Rupiah berada di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 11 poin atau 0,08% ke Rp13.339 per USD. Mengawali perdagangan hari ini, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.327.00-Rp13.341 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah masih stabil tetapi gagal menguat, terseret arus penguatan dollar di pasar global di perdagangan Jumat.

"Sentimen positif dalam negeri gagal mempertahankan penguatan rupiah. Di tengah penguatan dollar index, naiknya Consumer Confidence Index serta rilis cadangan devisa hari ini yang diperkirakan naik, bisa mencegah pelemahan terlalu dalam," ujar Rangga dalam risetnya, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Sementara itu, Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 4 poin atau 0,03% ke Rp13.335 per USD. Rupiah hari ini berada dalam rentang Rp13.328 per USD hingga Rp13.333 per USD.