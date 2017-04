\Serangan Rudal di Suriah Sebabkan Wall Street Kebakaran \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) memperpanjang kerugian, setelah data pekerjaan AS. Di sisi lain, para investor juga terguncang setelah adanya serangan rudal di Suriah.

Departemen Tenaga Kerja Amerika mencatat, sebanyak 98.000 pekerjaan ditambahkan di AS sektor publik dan swasta pada Maret. Angka ini jauh lebih rendah dari angka Februari sebesar 219.000 dan taksiran ekonom sebesar 180.000.

Meski begitu, tingkat pengangguran Maret tercatat turun menjadi 4,5%, sedangkan pendapatan rata-rata yang tetap tidak berubah di 0,2%.

Indeks Dow Jones turun 48 poin atau 0,23% dengan 55.812 saham diperdagangkan, indeks S&P 500 turun 6,25 poin atau 0,27% dengan 322.509 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 turun 11,5 poin atau 0,21% dengan 60.792 saham diperdagangkan.

Saham perbankan AS, termasuk Goldman Sachs (GS.N), Bank of America (BAC.N) dan JPMorgan (JPM.N) turun lebih dari 1% setiap premarket. Indeks saham berjangka sudah di bawah tekanan setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan militer di lapangan terbang Suriah.