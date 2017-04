\ Harga Gula, Minyak dan Daging Dibatasi, Pengusaha Ritel: Kalau Ada Stok Siap! \

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi tiga komoditas yakni gula pasir, minyak goreng dan daging beku pada Senin pekan depan.

Pengusaha ritel yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan, kesiapan untuk memberlakukan harga yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut.

“Kami siap apabila mereka bisa pasok dengan harga yang ditawarkan Menteri, dengan catatan jumlah dan coverage area. Simple di ritel itu,” ujar Tutum saat dihubungi Okezone.

Tutum melanjutkan, saat ini Aprindo masih terus melakukan perundingan dengan pelaku industri yang menjadi supplier toko ritel. Perundingan ini menyangkut kesanggupan para supplier tersebut memenuhi jumlah pasokan toko ritel dengan harga tersebut.

“Ini masih tahap berjalan sampai detik ini sudah selesai sebagian masih berjalan karena anggota Aprindo banyak jadi industri juga harus banyak mengcover-nya. Mereka sanggup tidak mengirim kita sebanyak ini dengan harga yang sudah ditentukan Menteri,” tambah dia.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa HET bagi gula pasir Rp12.500 per kilogram (kg), minyak goreng Rp11.000 per kilogram (kg) dan daging beku Rp 80.000 per kilogram (kg).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya telah mempertemukan produsen dengan distributor gula untuk membuat kerjasama dalam menjaga harga kestabilan harga gula. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa harga gula berada di level Rp12.500 per kilo gram (kg).

Setelah resmi diberlakukan pada 10 April nanti, Menteri Perdagangan Enggratiasto Lukita mengatakan bahwa penjual yang kedapatan menjual di atas harga tersebut maka diduga melakukan praktek kartel.

Penjual tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Kalau mereka ini, kan kita anggap bahwa mereka kartel harga dan akan kita periksa-periksa," terang Enggar belum lama ini.