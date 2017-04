\Tata Cara Mengajukan Visa di Beberapa Negara\

INGIN berlibur ke luar negeri? Boleh-boleh saja kalau Anda sudah ada uang yang terkumpul. Tapi tidak hanya sebatas uang, ada beberapa dokumen penting yang harus Anda persiapkan diantaranya paspor, asuransi perjalanan, termasuk masalah visa.

Proses pembuatan visa menjadi suatu pekerjaan yang menyita banyak waktu. Bukan hanya saat mengajukan permohonan pembuatannya saja, namun sebelumnya Anda perlu menggali informasi lebih dalam lagi mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan visa yang diinginkan.

Proses pembuatan visa antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara yang lainnya. hal ini bergantung pada kebijakan pemerintah di negara yang bersangkutan. Jika Anda ingin membuat visa ke luar negeri, ada beberapa dokumen umum yang perlu dilengkapi di antaranya:

- Mengisi formulir online untuk mendapatkan jenis visa yang diinginkan

- Sudah memiliki paspor

- Menyiapkan pas foto

- Menunjukkan bukti keuangan untuk meyakinkan Kedutaan besar bahwa Anda memiliki biaya yang cukup untuk tinggal di negara yang bersangkutan

- Menunjukkan bukti pembayaran visa

- Melampirkan surat keterangan kerja

Dokumen di atas adalah dokumen umum yang harus dilengkapi, namun untuk membahas lebih jauh tata cara pembuatan visa di beberapa negara, simak beberapa informasi di bawah ini.

1. Mengajukan Visa Australia

Biaya yang dibutuhkan untuk mengajukan visa Australia adalah sebesar Rp 1.340.000. untuk dokumen yang harus dipersiapkan lumayan banyak, diantaranya mengisi formulir 48R dalam Bahasa Indonesia, melampirkan paspor yang masih valid, melampirkan print out rekening tabungan selama tiga bulan terakhir, menunjukkan surat referensi dari kantor, melampirkan tiket pulang pergi, surat booking hotel yang akan ditempati, dan melampirkan pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang putih.

Untuk membantu kesuksesan kepengurusan visa Australia adalah jika Anda memiliki saudara atau kerabat disana. Keberadaan orang lain di negara Australia bisa jadi langkah untuk bisa mengurus visa dengan cepat dan Anda diterima masuk di negara mereka.

2. Mengajukan Visa Schengen

Jika Anda berniat untuk mengelilingi benua Eropa, maka Anda perlu untuk mengurus visa Schengen. Visa ini adalah jenis visa yang berlaku dibanyak negara di Eropa, diantaranya Prancis, Spanyol, Italia, Portugal, Republik Ceko, Jerman, Swiss, Austria, Islandia, Denmark, Belgia, Yunani, Finlandia, Slovenia, Slovakia, Hungaria, Estonia, Malta, Luxemburg, Latvia, Norwegia, Polandia, Lichtenstein, Belanda dan Swedia.

Biaya yang dikenakan untuk mengurus visa Schengen adalah 6o euro untuk yang berusia 12 tahun ke atas dan 35 euro untuk yng berumur 6 hingga 12 tahun. Visa ini hanya bisa diurus 90 hari hingga 30 hari sebelum tanggal keberangkatan. Beberapa dokumen lainnya yang perlu dilengkapi antara lain mengisi formulir permohonan visa Schengen, tiket pesawat PP ke Indonesia, melampirkan pas foto ukuran 3,5x4,5 dengan latar belakang putih, memiliki asuransi perjalanan, surat keterangan dalam Bahasa Inggris dari perusahaan bahwa tujuan Anda pergi ke Eropa adalah tidak untuk mencari pekerjaan, memiliki asuransi perjalanan, melampirkan slip gaji selama 3 bulan terakhir, melampirkan Kartu Keluarga, dan melampirkan booking-an hotel selama tinggal di wilayah Schengen.

3. Mengajukan Visa Jepang

Jika Anda berencana untuk berlibur ke Negeri Sakura, ini dia beberapa dokumen yang bisa dilengkapi sebelum keberangkatan diantaranya menyiapkan paspor sebagai syarat utama, pas foto berukuran 4,5x4,5 tanpa atar belakang, mengisi formulir permohonan visa yang didownload dari website kedutaan besar Jepang, bukti tiket pesanan PP ke Indonesia, fotokopi KTP, menyiapkan fotokopi Kartu keluarga, akta lahir, melampirkan fotokopi bukti keuangan, booking-an hotel, dan Letter of Reference sebagai jaminan dari panitia yang berada di Jepang.

4. Mengajukan Visa Non-Imigran AS

Bagi rakyat Indonesia yang ingin bepergian ke Amerika Serikat bisa langsung meminta surat pengajuan visa non imigran AS di kantor Kedutaan Besar AS yang berada di Jakarta. Biasanya pihak Kedubes akan meminta Anda untuk melengkapi beberapa dokumen sebelumnya diantaranya melengkapi surat kelengkapan non imigran (DS-160), membuat jadwal wawancara secara online, membawa beberapa dokumen penting saat akan wawancara (seperti fotokopi kartu keluarga, rekening tabungan, dan lain sebagainya), dan melakukan pembayaran untuk pembuatan visa non imigran AS sebesar Rp 1.500.000 yang bisa ditransfer ke Bank Permata atau Standard Chatered Bank.

Itulah beberapa cara dan informasi yang harus dilengkapi jika Anda berniat ingin pergi ke luar negeri. Biasanya dokumen yang harus dilengkapi tidak jauh berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Pembuatan visa tidak selamanya berhasil. Ada beberapa orang yang ingin membuat visa namun ditolak. Hal ini terjadi karena ketidaklengkapan dokumen saat wawancara, dan lain sebagainya.