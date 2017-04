\BUSINESS HITS: Ada Label 'Miskin' di Tabung Melon Pertamina \

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan kelancaran distribusi Elpiji 3 Kg kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejak awal tahun 2016 hingga saat ini, jumlah penyaluran Elpiji 3 Kg dari PT Pertamina (Persero) untuk Area Jakarta masih stabil.

Secara rata-rata, jumlah penyaluran tabung Elpiji 3 Kg di wilayah Jakarta adalah 408.646 tabung atau 1.226 MT per hari. Penyaluran tersebut didukung oleh 245 Agen serta 3.088 Pangkalan yang tersebar di wilayah Jakarta. Adapun untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 Kg untuk Area Jakarta adalah Rp 16.000,- per tabung.

Selain LPG 3 Kg Bersubsidi, Pertamina juga mendistribusikan LPG Non PSO yang terdiri dari LPG Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg. Distribusi LPG di wilayah Jakarta didukung oleh Agen Non PSO sejumlah 45 dan outlet LPG Non PSO sejumlah 7.733. Khusus untuk LPG Non PSO, rata-rata pengisian sebanyak 228 MT setiap bulannya.

