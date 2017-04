\Wait and See Calon Buyer Bikin Properti High End Tak Bergairah\

JAKARTA - Ditengah lesu sektor properi, khusus untuk properti kelas menengah dan menengah bawah masih menunjukkan penjualan yang positif. Sementara properti kelas menengah atas dinilai memiliki tantangan yang lebih besar untuk menjual tiap unit tersedia.

"Tantangan lebih berat karena segmennya segmen high end, karena segmen high end adalah orang-orang yang punya uang," kata Director Residential Savills Indonesia Deden Sudarbo dihubungi Okezone di Jakarta.

Dijelaskannya, orang-orang berduit atau kalangan kelas atas biasanya akan lebih memperhitungan beragam faktor sebelum membeli properti khususnya properti high end.

"Orang punya uang sekarang itu kan kembali lagi nih klise, mereka itu wait and see. Kalau ditanya wait end see-nya wait end see apa, itu banyak," terangnya.

Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dan politik sedang tidak begitu stabil. Sehingga membuat mereka menunggu dan memastikan kondisi yang akan terjadi nantinya. Hal itu demi memastikan dana yang mereka gelontorkan untuk membeli properti high end dapat memberikan keuntungan yang optimal.

"Misalnya tungguini dulu kan kalau Jakarta, tunggu selesai Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Nah terus ada yang bilang wait end see ini kan baru kemarin tax amnesty, udah diumumkan tuh yang masuk berapa tapi sebagaian besar ada yang belum," tambahnya. (tro)