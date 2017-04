\ Dolar AS Menguat Ditopang Turunnya Jumlah Pengangguran\

NEW YORK - Kurs dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada Jumat (Sabtu pagi WIB), karena para investor mencerna data ketenagakerjaan terbaru Amerika Serikat untuk Maret.

Data penggajian non pertanian (non-farm payrolls/NFL) AS menunjukkan bahwa total lapangan kerja non pertanian naik 98.000 pada Maret, jauh di bawah perkiraan pasar 180.000, dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,5% pada Maret, menurut Departemen Tenaga Kerja, Jumat (7/4).

Pada Maret, rata-rata pendapatan per jam untuk semua karyawan pada NFL swasta meningkat lima sen menjadi USD26,14, menyusul kenaikan tujuh sen pada Februari.

Beberapa analis mengatakan kemunduran dalam perekrutan pekerja bisa memberikan alasan bank sentral AS untuk lebih berhati-hati pada kenaikan suku bunga berikutnya.

Namun, para analis juga mengatakan penurunan tingkat pengangguran mungkin menunjukkan lebih banyak kenaikan suku bunga di waktu mendatang.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,56% menjadi 101,230 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,0586 dari USD1,0644, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2371 dari USD1,2469 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7500 dari USD0,7544.

Dolar AS dibeli 111,29 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,86 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0096 franc Swiss dari 1,0053 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3416 dolar Kanada dari 1,3411 dolar Kanada.