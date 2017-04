\Kebijakan Bebas Visa Bikin Daya Saing Pariwisata RI Naik 8 Tingkat\

JAKARTA – Indeks daya saing pariwisata Indonesia naik delapan peringkat dari posisi 50 pada 2015 ke peringkat 42 pada tahun ini. Indonesia berada pada urutan 42 dari 136 negara dengan skor 4,2.

Capaian itu terlihat dalam laporan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2017 yang dikeluarkan secara resmi oleh World Economic Forum (WEF), Kamis (6/4). Dari 14 indikator yang diukur, pariwisata Indonesia tetap unggul dari segi sumber daya alam (peringkat 14) dan daya saing harga (peringkat 5). Peningkatan yang mencolok terjadi dalam hal keterbukaan terhadap dunia internasional, yaitu dari peringkat 55 ke 17.

Ini disebabkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) bagi 169 negara, yang menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terkuat dalam hal kebijakan yang sama. Dengan capaian tersebut, Menteri Pariwisata (Menpar) AriefYahyaoptimistisdaya saing pariwisata Indonesia bisa melesat ke posisi 30 pada 2019. Namun, Arief juga mengingatkan pekerjaan rumah di sektor pariwisata Indonesia masih banyak dan perlu kerja lebih keras lagi.

”Untuk mencapai peringkat 30 dunia, kita terus memperbaiki kelemahan seperti infrastruktur pariwisata, infrastruktur ICT, health and hygiene , dan aksesibilitas khususnya konektivitas penerbangan, kapasitas kursi, dan penerbangan langsung,” tuturnya.

Dalam laporan TTCI 2017, nilai rapor Indonesia dari sisi environment sustainability masih jelek, yaitu peringkat 131 dunia. Adapun, tourism service infrastructure mengalami perbaikan dari posisi 101 ke 96.

”Kita masih banyak kelemahan dan ketika sudah tahu titik lemahnya, maka kita tinggal berkonsentrasi memperbaiki lebih serius di titik-titik itu,” tandas Menpar. Di lingkup ASEAN, peringkat daya saing pariwisata Indonesia masih di bawah Singapura (peringkat 13), Malaysia (peringkat 26), dan Thailand (peringkat 34).

Malaysia yang sering disebut Menpar sebagai ”musuh emosional” peringkatnya menurun satu level, sebaliknya Thailand sebagai ”musuh profesional” naik satu level. Sementara Vietnam meskipun masih di peringkat 67, masuk kategori 15 besar most improved . Peringkat 3 besar TTCI 2017 masih tetap dipegang negara Barat, yaitu Spanyol, disusul Prancis dan Jerman.

Kendati demikian, kawasan Asia dinilai paling progresif dan bersinar pariwisatanya, di mana sebagian besar negara di regional ini berhasil menaikkan peringkat daya saingnya. Selain itu, 12 dari 15 negara yang masuk top 15 most improved merupakan negara berkembang seperti India yang melesat 12 level ke peringkat 40. Community Lead of the Aviation Travel and Tourism Industries WEF Tiffany Misrahi mengatakan bahwa saat inilah abadnya pariwisata Asia.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di Asia, masih banyak hal yang harus dibenahi, mulai meningkatkan aspek keamanan, menjaga dan mempromosikan warisan budaya, membangun infrastruktur, hingga menciptakan kebijakan visa yang kuat. Sementara itu, ekonom WEF Roberto Crotti menyoroti pentingnya suatu negara memiliki strategi pengembangan digital karena saat ini imbasnya juga sangat nyata dan mengubah lanskap sektor pariwisata.