\ BUSINESS HITS: Harga Minyak Naik di Tengah Konflik Suriah\

NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah serangan rudal AS ke pangkalan udara militer Suriah memicu ketidakpastian geopolitik di kawasan kaya minyak.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, bertambah USD0,40 menjadi menetap di USD52,10 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juni, naik USD0,35 menjadi ditutup pada USD55,24 per barel di London ICE Futures Exchange.

Baca Selengkapnya: Serangan ke Suriah Bikin Harga Minyak Dunia Mendidih