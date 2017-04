\Riset Saham MNC Securities: Cenderung Tertekan, IHSG Bergerak di 5.608-5.677\

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan ini diprediksi melemah. IHSG bergerak di rentang 5.608 – 5.677. Sedangkan nilai tukar rupiah diproyeksi berada pada rentang Rp13.245-Rp13.38 per USD.



Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, kombinasi turunnya indeks nikel hingga sawit berpeluang menekan laju IHSG. Selain itu, lanjut Edwin, turunnya pertumbuhan kredit perbankan nasional secara year to date per 7 April, juga menjadi katalis pelemahan IHSG.





"Akibat belum menggeliatnya kegiatan ekonomi dan rasio kredit bermasalah kotor (NPL gross) yang dalam tren meningkat di level 3,1% per Januari 2017," ujar Edwin dalam riset tertulis, Senin (10/4/2017).





Sementara itu, katalis pembagian dividen dan aliran modal dalam pasar Indonesia, menjadikan IHSG selama sepekan lalu menguat sebesar 85,4 poin (1.53%) disertai besarnya Net Buy asing Rp3,02 triliun. Total Net Buy Asing hingga Minggu ke-16 mencapai Rp11,34 triliun.





Adapun saham yang menjadi rekomendasi MNC Securities antara lain, HRUM, PTBA, ITMG, ISSP, AKRA, PGAS, SMGR, BBTN, WIKA.

(kmj)