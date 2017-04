\PT KAI Sediakan Boarding Pass Kereta Api untuk Ruas Sumatra\

MEDAN - Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyediakan mesin boarding di stasiun kereta api besarMedan.

Mesin boarding ini untuk memudahkan pengguna jasa kereta api dalam mencetak sendiri tiket boarding -nya. “Ini sudah kita sediakan sejak tanggal 3 April kemarin. Layanan ini sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api terutama peningkatan layanan penumpang untuk angkutan lebaran,” kata Manager Human PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera.

Dia mengatakan, selama ini boarding tiket dapat dicetak 12 jam sebelum kebarangkatan dan sekarang menjadi 7 hari atau 24 jam sebelum keberangkatan. Dan itu berlaku bagi penumpang yang telah melakukan transaksi pemesanan tiket dan memiliki kode booking. “Dengan pemberlakuan layanan cetak tiket boarding yang baru ini, akan mempermudah dan lebih cepat.

Dan ini sangat membantu calon penumpang khususnya pada masa angkutan Lebaran karena jumlah penumpang KA pada saat itu akan mengalami peningkatan sehingga antrean pencetakan bisa dikurangi,” katanya, kemarin. Ia berharap, penumpang kereta api yang sudah melakukan cetak boarding pass dapat menyimpan baik-baik tiket boarding .

Jangan sampai hilang karena menjadi bukti untuk bisa naik kereta. “Ya kalau hilang, penumpang masih bisa melakukan pencetakan ulang dengan menghubungi customer service di stasiun. Tetapi akan lebih baik jika tiket boarding tidak sampai hilang agar penumpang nantinya tidak repot,” tegasnya. Kata dia, pencetakan tiket boarding lebih awal ini sudah diterapkan sejak Senin (3/4) kemarin di seluruh stasiun keberangkatan sesuai tiket penumpang.

Check in atau pencetakan tiket boarding tersebut bisa dilakukan di check in counter yang ada di stasiun keberangkatan. Dia menambahkan, untuk lebaran tahun ini pihaknya menyediakan tiket kereta api sebanyak 6.848 seat per harinya, baik kereta Sri Bilah,Putri Deli dan Siantar Ekpress. Dia mengimbau agar pemesanan tiket dilakukan pada jauh-jauh hari. “Kita menerapkan sistem pemesanan tiket kereta api H- 90.

Dimana, pemesanan tiket dapat dilakukan 90 hari sebelum keberangkatan. Hal ini kita terapkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan jauh hari sebelum keberangkatan. Hal ini juga untuk menghindari antrean panjang di loket saat memesan tiket lebaran,” katanya. Kepala Stasiun Besar Kereta Api, Medan, Iwan Setiawan menyebutkan, untuk melakukan pemesanan tiket kereta api.

Masyarakat bisa memesan melalui chanel internal seperti, website tiket kereta-api.co.id, contact center 121, aplikasi KAI Access dan loket stasiun kereta api. Selain itu, pemesanan tiket juga bisa dilakukan melalui chanel internal seperti, loket multi biller, minimarket yang telah bekerjasama dengan perusahaan, termasuk penjualan pada situs dan aplikasi smartphone yang dikelola mitra.

“Mitra-mitra penjualan resmi PT KAI seperti, indomaret, alfamaret, tiket.com, finnet, toko-pedia, alfamidi, pegi- pegi, aerotiket, padiciti, bimasakti, jatilindo, oketiket, PT Pos Indonesia dan penerimaan embayaran melalui bank-bank yang bermitra dengan KAI. Misalnya, BNI, BRI, BTN, MANDIRI, BCA. Tujuannya, agar dapat menjangkau target market secara luas. Selain itu, dapat merencanakan perjalanan lebih baik dan menekan percaloan,” ucapnya.