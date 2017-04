\Tambah 51 Gardu di Tol Jakarta-Tangerang-Merak, Jasa Marga Siapkan Rp130 Miliar\

TANGERANG - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyebut ada 25 gardu tol tambahan yang akan dibangun di Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak. Hal ini untuk mempercepat akses transaksi tol usai diberlakukannya integrasi sistem pembayaran tol pada ruas tersebut. Pembangunan tersebut dilakukan oleh Jasa Marga.

"Tanggal 23 April ini akan ada tambahan gardu tol on off 51 gardu. Di mana separuhnya sudah terbangun sebanyak 26 oleh Jasa Marga dan dibangun,"tutur Kepala BPJT Herry TZ, di Tangerang, Banten, Senin (10/4/2017).

Menurut Herry, gerbang tol yang dibangun disiapkan secara penuh untuk melayani pembayaran elektronik. Hal ini secara full akan diberlakukan pada 23 April 2017.

Berikut Gardu Tol yang akan dibangun Jasa Marga , GT Karang Tengah 2 gardu off ramp (keluar) dan 2 gardu on ramp (masuk), GT Kunciran 2 gardu off ramp dan 2 gardu on ramp. GT Tangerang operasi 3 gardu off ramp dan 4 gardu on ramp, serta GT Karawaci 4 gardu off ramp dan 2 gardu on ramp. GT Bitung operasi 3 gardu off ramp dan 2 gardu on gardu.

Sementara itu, Direktur Operasi II Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, pembangunan gardu sebagai langkah perbaikan memperlancar transaksi yang sudah berjalan saat ini. Perseroan mencatat dibutuhkan sekira 51 gardu.

"Nilainya Rp130 miliar untuk 25 gardu. Kita upayakan maksimal sebulan ini selesai,"tuturnya.

(kmj)