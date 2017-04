\ICAO Didesak Pangkas Emisi Penerbangan Internasional hingga 50%\

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan International Civil Aviation Organization (ICAO) Regional Seminar on States Action Plan and Carbon Off Setting & Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) 2017.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan, pihaknya mendukung acara ini karena bertujuan untuk mengurangi emisi dari penerbangan internasional pada tahun 2020 nanti. Di mana pada tahun 2050 diharapkan emisi dapat turun hingga 50%.

"Ini mempunyai komitmen akan memenuhi planning bersama-sama seluruh dunia untuk mereduksi pencemaran terhadap lingkungan. Terkait dunia penerbangan ada beberapa aspek dimulai daripada pesawat," ungkapnya di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Dirinya pun memaparkan langkah yang akan dilakukan untuk mengurangi emisi tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan material yang lebih ringan untuk pembuatan pesawat, sehingga konsumsi bahan bakar bisa berkurang.

"Beberapa komponen aircraft punya struktur airframe dari alumunium alloy dokombinasikan dengan beberapa material. Alumunium alloy produksi pesawat terbang pertama sampai akhir ini. Reduksi kita mulai aplikasikan pesawat-pesawat berdasakan konsep komposite. Pesawat jadi lebih ringan sehingga fuel berkurang," jelasnya.

Menurutnya, saat ini ada konsep namanya green airport buat beberapa bagian-bagian airport didesain sedemikian rupa. Sehingga pengurangan daripada energi yang diterapkan kepada airport direduksi dengan scheme, dengan material ramah lingkungan.

"Dalam 4 hari ini beberapa negara di dunia saling bertukar pikiran bagaimana di negara masing-masing," tukasnya.