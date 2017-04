\Indonesia Miliki Peta Jalan Reduksi Emisi Penerbangan\

JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu negara yang ditunjuk oleh ICAO menjadi tuan rumah ICAO Regional Seminar on States' Action Plans and Carbon Off Setting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), mewakili negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Seminar tersebut untuk membahas beberapa resolusi baru, khususnya yang terkait dengan keberlanjutan penerapan dan kebijakan ICAO dalam hal perlindungan lingkungan dalam kerangka perubahan iklim dan skema Global Market-Based Measure (GMBM).

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan, Indonesia gembira atas penunjukan sebagai tuan rumah seminar regional ini. Karena hal tersebut berarti bahwa komitmen dan tindakan Indonesia dalam hal perlindungan lingkungan diakui oleh ICAO dan dunia internasional.

“Sejak ditetapkan dalam ICAO Assembly Resolusi A37-19, Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Udara mulai menyusun Indonesia Action Plans yang disampaikan ke ICAO tahun 2013. Sesuai rekomendasi ICAO di mana Action Plans harus di-update setiap 3 tahun, kami kembali menyampaikan update State Action Plans pada Juni 2015. Secara nasional, Indonesia Action Plans terus di-update setiap tahun untuk memonitor progres implementasi dari setiap upaya mitigasi,” ungkapnya di Hotel Mandari, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Menurutnya, Indonesia sudah mempunyai peta jalan (roadmap) untuk mereduksi emisi udara dari dunia penerbangan. Dia menambahkan saat ini Indonesia juga sedang melakukan up-date action plans dan berharap dapat segera disampaikan ke ICAO lagi.

“Jadi kita punya kontribusi yang nyata untuk eliminasi emisi udara dari penerbangan,” tukasnya.