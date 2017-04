\BUSINESS HITS: Harga Emas Malas Bergerak di Rp600 Ribu \

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) dibanderol Rp600.000 per gram. Harga emas Antam tidak berubah sejak penutupan perdagangan akhir pekan lalu.

Dilansir dari Logammulia, Senin (10/4/2017), harga buy back berada di level Rp531.000. Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.160.000 per bar, harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.440.000 per bar.

Harga emas 3 gram dipatok Rp1.722.000 per bar. Sementara harga emas 4 gram senilai Rp2.284.000 per bar, harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp2.855.000 per bar dan harga emas 10 gram dijual Rp5.635.000.

