\Harga Pangan Dibatasi, Pedagang Untung atau Buntung?\

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan harga acuan untuk tiga jenis bahan pokok yakni, minyak goreng curah, gula dan daging sapi beku. Kemendag pun telah melakukan kesepakatan dengan perusahaan ritel yang ada di Indonesia.

Penetapan harga untuk salah satu bahan pokok yakni gula, pun telah dimasukkan kedalam Permendag Nomor 16 Tahun 2017.

Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengatakan, penetapan aturan ini justru menyulitkan pelaku usaha karena semuanya menjadi dibatasi.

"Baru-baru ini kan pemerintah membuat aturan soal gula di Permendag 16/2017. Aturan yang ada justru disinyalir menghambat tata niaga dunia usaha sehingga menjadi kurang efisien," ungkapnya kepada Okezone di Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menetapkan harga acuan kepada tiga bahan pokok. Penetapan harga ini untuk menhindari kartel yang selama ini ada di pasaran. Sehingga pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan distributor untuk mennyepakati harga gula.

Maka ditetapkan harga gula di toko ritel di seluruh Indonesia sebesar Rp12.500 per kilogram (kg). Sementara, untuk daging beku atau daging impor dari India ditetapkan sebesar Rp80.000 per kg dan minyak goreng curah Rp11.000 per kg.