\IDB Beri Pinjaman USD1 Miliar, Bukti Kepercayaan Investor Membaik\

JAKARTA - Bank Pembangunan Islam (IDB), lembaga pembiayaan internasional yang berbasis di Jeddah, Saudi Arabia memberikan komitmen pinjaman kepada pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hingga USD1 miliar. Komitmen lembaga internasional ini mencerminkan membaiknya kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, komitmen pinjaman ini membuktikan penilaian ekonomi Indonesia di mata dunia meningkat.

"Soal pinjaman IDB saya sepakat ini bukti investor asing melihat prospek perekonomian Indonesia kedepannya membaik," kata dia kepada Okezone.

Apalagi, Presiden Joko Widodo memberi mandat untuk terus memperbaiki infrastruktur. Pinjaman ini, menurutnya, bisa membantu pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan Rp5.000 triliun.

"Selain itu pinjaman dalam bentuk proyek infrastruktur memang sangat dibutuhkan ditengah keperluan dana yang mencapai 5.500 T hingga tahun 2019 mendatang," tukasnya.

Sekadar informasi, komitmen pinjaman tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara IDB dan SMI dalam acara 3rd IDB Member Countries Sovereign Investment Forum di Bali Conventional Center, Nusa Dua, Bali.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman tersebut penting di tengah upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Menurut dia, upaya tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga membutuhkan pendanaan di luar skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sementara itu, Presiden IDB Bandar Hajjar berujar, komitmen pembiayaan tersebut berasal dari dana abadi yang disumbang oleh negara-negara anggota IDB yang kini ditaksir mencapai USD3,3 triliun. Dia mengatakan, sejak berdiri tahun 1975 lalu, IDB telah membiayai pembangunan di Indonesia senilai USD127,3 miliar.

"Dari angka tersebut, 53,3% di antaranya untuk proyek infrastruktur. Sementara itu, 10,7% untuk proyek agrukultur dan 9,3% untuk proyek pendidikan dan kesehatan," tukasnya.

